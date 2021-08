Nelsons: éclat et clarté

Cet album récupère les qualités d’éclat, de clarté et d’engagement qui caractérisent l’intégrale des symphonies de Chostakovitch par le Symphonique de Boston et Andris Nelsons. Chaque œuvre récupère ainsi son juste climat : une 1re insolemment brillante, le sombre dialogue avec la mort de la 14e (avec Kristine Opalais et Alexander Tsymalyuk en soliste) et une 15e testamentaire entre ironie et méditation. En prime, une poignante lecture de l’arrangement pour cordes par Rudolf Barchaï du fameux 8e quatuor.

Deutsche Grammophon