Akademie für Alte Musik Berlin: une flamme élégante

La distribution des sérénades pour vents dans l’œuvre de Mozart réalise un véritable grand écart entre les sympathiques musiques de distraction et le grand choc quasi symphonique du K 361 pour 12 vents et contrebasse, un chef-d’œuvre magistral absolument unique. Le mélange de sérieux animé et de chant mesuré des souffleurs de l’Akademie für Alte Musik de Berlin rend tout son tonus à cette partition grandiose tout en servant avec une flamme élégante la délicate K 375.

harmonia mundi