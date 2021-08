Atlas Copco veut recruter 200 personnes supplémentaires en Belgique

Dans le détail, Atlas Copco veut engager quelque 170 ouvriers et employés pour son site de Wilrijk, consacré à la production et à la recherche et développement. Actuellement, environ 3.000 personnes y travaillent. En outre, 25 emplois sont vacants dans le centre de distribution de Hoeselt, qui compte déjà 250 travailleurs. Enfin, 16 nouveaux collaborateurs sont recherchés pour le site d'Overijse, comptant 170 personnes.

Atlas Copco est principalement à la recherche d'ingénieurs, d'informaticiens, de techniciens d'entretien, de magasiniers....