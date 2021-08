Coronavirus: 98% des Belges hospitalisés depuis janvier n’étaient pas vaccinés

Les chercheurs de Sciensano ont réalisé une analyse sur les cas de contamination au coronavirus parmi la population des Belges totalement vaccinés, soit deux doses (sauf pour le vaccin unidose de Johnson et Johnson) et quatorze jours d’attente. Il ne s’agit que de résultats préliminaires suite à une demande de la Task force vaccination mais les conclusions sont très positives au niveau de l’efficacité des vaccins.

Les données disponibles démontrent que les personnes qui tombent encore malades malgré la protection du vaccin sont âgées (l’âge médian étant de 82 ans) et le plus souvent des femmes (62 %). Pratiquement toutes les personnes réinfectées présentaient des comorbidités (92 %) et la moitié étaient résidents de maison de repos. Parmi les 400 personnes qui ont dû être hospitalisées alors qu’elles étaient vaccinées, on ne recense que trois membres du personnel soignant.