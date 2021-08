Jasper Philipsen, vainqueur de sa 2e étape sur le Tour d’Espagne: «Cette victoire est encore plus belle»

Jasper Philipsen tient déjà sa deuxième victoire d’étape dans la Vuelta 2021 au soir la 5e étape. Il avait gagné la 2e étape dimanche à Burgos. Mercredi, il a prouvé qu’il était le plus rapide dans le sprint à Albacete. « Mardi ça n’a pas marché parce que j’étais piégé, aujourd’hui ça a encore bien marché », a répondu le coureur d’Alpecin-Fenix. Il reprend également le maillot vert pour un point à Fabio Jakobsen. « Mais je ne m’occupe pas encore du maillot vert », a-t-il déclaré.

Une chute massive à 11,6 km de l’arrivée a divisé le peloton en deux, mais Philipsen, comme les autres sprinters de pointe, était en tête et a pu mener son sprint. Il a attaqué de loin et s’est maintenu en tête, devant le vainqueur de mardi, Fabio Jakobsen. « Cette victoire est encore plus belle parce que c’est vraiment celle de l’équipe », a-t-il déclaré après l’étape du jour, « à 5 km nous étions encore devant avec toute l’équipe. Incroyable. C’est vraiment cool, on peut difficilement le décrire. Cette équipe ne roule pas ensemble depuis très longtemps, mais c’est vraiment incroyable ce que nous faisons tous les uns pour les autres, nous traversons le feu et l’eau les uns pour les autres. C’est merveilleux que je puisse le terminer comme ça.