L’entreprise belge Emakina Group visée par une OPA

La société Emakina Group, basée à Watermael-Boitsfort et spécialisée dans le marketing et la communication digitales, fait l’objet d’une offre public d’achat (OPA) de la société américaine EPAM Systems, ressort-il d’un communiqué publié mercredi après la clôture de la Bourse par l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA).

L’offre, qui s’élève à 29,66 euros l’action, porte sur l’ensemble des actions d’Emakina Group qui ne sont pas encore en la possession de l’entreprise américaine, soit un total de 3.893.353 actions. L’offre valorise ainsi l’entreprise belge à plus de 115 millions d’euros. Emakina Group est coté à la Bourse de Bruxelles. À la clôture mercredi, son action valait 20 euros. L’offre d’EPAM Systems représente donc une prime de plus de 48 %.