Courtrai reçoit la première sanction de la chambre des discriminations

La Chambre nationale contre la discrimination et le racisme de l’Union belge de football (URBSFA) a rendu son premier jugement mercredi. Courtrai s’est vu infliger une amende de 2.500 euros avec sursis, car les supporters du club ont scandé « les Wallons c’est du caca » lors de leur match à domicile contre Seraing. Le club devra également mener une action de sensibilisation sur le terrain.

Depuis le 1er juillet, un nouvel organe (la Chambre nationale contre la discrimination et le racisme) a pour rôle de traiter les actes et discours offensants et discriminatoires. Cette chambre disciplinaire peut distiller des sanctions allant de la simple amende à une interdiction de stade de 6 mois ou à des matches à huis clos, par exemple.