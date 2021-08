Ligue des champions: Benfica, Malmö et les Young Boys remportent leur match aller

Dans le cadre du 4e et dernier tour de qualifications pour la Ligue des Champions de football, trois rencontres avaient lieu mercredi soir.

Benfica s’est imposé 2-1 face au PSV à l’Estadio Da Luz. Silva (10e) et Weigl (42e) ont donné l’avantage au club lisboète en première mi-temps. Gakpo a redonné l’espoir aux siens (51e) mais le PSV n’est pas parvenu à revenir au score. Jan Vertonghen (Benfica) et Maxime Delanghe (PSV) ne figuraient pas sur la feuille de match, blessés, et Yorbe Vertessen est monté à la 89e minute pour le club d’Eindhoven.