838 millions d’euros déjà déboursés pour les tests covid

Ces dernières semaines, les vacanciers ont fait exploser le nombre d’analyses effectuées : la semaine du 19 juillet 2021, Sciensano a ainsi enregistré près de 500.000 tests au total, rapportent jeudi L’Echo et De Tijd. Ces examens doivent contribuer à freiner l’épidémie, mais ils ont évidemment un coût, rappellent les quotidiens. Pour un test PCR standard, les laboratoires reçoivent de la part de l’Inami une indemnité de 40,44 euros à 50,44 euros.

La facture sera bien plus salée cette année, car il y a déjà eu 11,1 millions de tests supplémentaires effectués. L’Inami a dès lors prévu un budget de 608 millions d’euros. La plus grosse partie de cette enveloppe (554 millions d’euros) est destinée aux tests PCR et aux tests rapides.