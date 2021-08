Météo: un temps généralement sec dans l’après-midi

Après certaines faibles pluies et ondées en début de journée, le temps sera généralement sec jeudi après-midi, et des éclaircies pourraient percer les nuages en fin de journée, selon les prévisions matinales de l’Institut royal météorologique.

Le ciel restera assez sombre et pluvieux vendredi matin, avant de devenir plus sec et ensoleillé dans l’après-midi. Les températures se rapprocheront doucement de celles de saison, avec des maxima de 23°, sous un vent modéré d’ouest à sud-ouest.