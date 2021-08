WTA Cincinnati: blessée, Halep jette l’éponge et se préserve pour l’US Open

Halep venait tout juste de revenir sur les courts après une précédente blessure à Rome en mai dernier qui l’avait privée de Roland Garros, Wimbledon et des Jeux olympiques.

La Roumaine Simona Halep, 13e joueuse mondiale, s’est retirée du tournoi de Cincinnati mercredi, après un examen médical qui a révélé une blessure à un adducteur alors qu’elle devait affronter l’Américaine Jessica Pegula au second tour du WTA 1000.

La Roumaine, tête de série N.12 de ce tournoi considéré comme une préparation en amont de l’US Open s’est adressée directement à ses supporters sur les réseaux sociaux : « Malheureusement, ce matin un scanner a montré que j’ai une petite déchirure à l’adducteur droit et qu’il serait donc trop risqué pour moi de jouer ce soir. Je vais me reposer et faire tout ce que je peux pour être prête pour l’US Open. Aux fans de « Cincy », c’était magnifique de vous revoir ».