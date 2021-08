Clubs, Covid Safe Ticket: ce qui est sur la table du Comité de concertation

Avant l’été, une série d’assouplissements avaient été décidés dans le cadre du « plan été » pour un retour à une vie « plus normale », décliné en quatre phases (à partir du 9 juin, à partir du 1er juillet, à partir du 30 juillet et à partir du 1er septembre).

Lors de la quatrième phase, on augmente la jauge dans l’événementiel en intérieur, en passant de 3.000 à 5.000 personnes. À l’extérieur, on passe à 10.000 personnes. Pour les camps de jeunesse, toutes les restrictions tombent, tout comme pour les cultes, les mariages, les enterrements et les événements à l’intérieur.

Ce vendredi, on parlera également de l’événementiel nocturne (les boîtes de nuit, bars noctures). Le Comité de concertation pourrait apporter des perspectives aux clubbeurs et aux professionnels de la nuit. Il est en effet assez probable que leur sort sera débattu par les ministres fédéraux, régionaux et communautaires autour de la table, sans aucune certitude toutefois sur l’issue de ces échanges. A tout le moins, il semble acquis que l’heure de fermeture imposée à l’horeca – 1 h du matin actuellement – devrait purement et simplement sauter.

Les autorités pourraient également se décider à mettre fin à certaines mesures comme l’heure de fermeture de l’horeca ou le principe de la « bulle » à domicile.

La vaccination obligatoire du personnel soignant qui fait débat ainsi que l’extension de l’usage du Covid Safe Ticket devraient également être au cœur des discussions.

Pour ce qui est de l’enseignement, le retour en présentiel partout est confirmé depuis mardi. Bruxelles et la Wallonie n’auront désormais plus la même politique en ce qui concerne le port du masque.

L’importance de la vaccination devrait également être discutée. « Il faut augmenter le nombre de personnes vaccinées partout, à Bruxelles notamment mais aussi à Anvers, a indiqué le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke. Il faut mobiliser les écoles, les ONE, etc. pour informer les jeunes et leur famille sur l’importance de la vaccination, toujours sur une base volontaire. »