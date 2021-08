Une étude détaille l’efficacité dans le temps des vaccins de Pfizer et d’AstrazZeneca face au variant delta

Le vaccin de Pfizer/BioNtech est plus efficace pour lutter contre les infections liées au variant delta du coronavirus que celui d’Oxford/AstraZeneca, mais son efficacité décline plus rapidement, révèle jeudi une étude britannique. Les chercheurs de l’université d’Oxford, qui a co-développé l’un des deux sérums, ont examiné entre décembre 2020 et août 2021 des prélèvements effectués sur plus de 700.000 participants.

Cette analyse a révélé que, pour les infections à charge virale élevée, un individu ayant reçu sa deuxième dose de vaccin Pfizer un mois auparavant était 90 % plus protégé contre le variant delta qu’une personne non vaccinée. Ce chiffre tombe à 85 % après deux mois, puis à 78 % après trois mois. Les personnes ayant reçu les deux injections du vaccin AstraZeneca sont elles protégées à 67 % après un mois, 65 % après deux mois et 61 % après trois mois. Après quatre à cinq mois, le niveau de protection offert par les deux vaccins devient similaire selon l’étude, qui n’a pas encore été validée par des pairs.