Kylian Mbappé aurait formalisé son souhait de quitter le PSG pour le Real Madrid

Malgré l’arrivée de Lionel Messi, Kylian Mbappé souhaiterait bel et bien quitter le PSG, et il l’aurait fait savoir ! Ce jeudi, la Gazzetta dello Sport dément les rumeurs selon lesquelles le Français aurait décidé de rester à Paris, et ajoute même qu’il aurait formalisé, auprès de son président, sa demande de transfert vers le Real Madrid.

Même s’il n’est visiblement pas prêt à aller au clash avec le club parisien, Mbappé aurait annoncé qu’il voulait partir dès cet été, et qu’il partirait l’été prochain si le PSG le retient. Pour rappel, l’international français arrivera au terme de son contrat le 30 juin 2022, et pourra donc rejoindre le club de son choix sans contrepartie.