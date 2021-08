Dopé par la demande, Eurostar augmente son offre de trains

"Au mois d'août, Eurostar a enregistré deux fois plus de réservations et a ajouté 39 trains pour les voyages entre le Royaume-Uni et le continent au cours de ce seul mois", peut-on lire dans le communiqué. La période du 27 au 30 août est particulièrement sollicitée.

Depuis l'assouplissement des restrictions de voyage par le gouvernement britannique en août, l'opérateur a constaté le retour des week-ends, avec une augmentation de 105% des réservations de week-ends en août et septembre par rapport à la même période l'année dernière et 83% des réservations attribuées aux voyages de loisirs ou aux visites à des amis et à la famille.