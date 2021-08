Double vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar est désormais le coureur le mieux payé du peloton

Jour de gloire pour Intermarché Wanty-Gobert Matériaux ! La formation professionnelle wallonne a écrit, ce lundi, l’une des plus belles pages de son histoire en remportant la troisième étape du Tour d’Espagne et en prenant possession du maillot « rojo » de leader. Avec un certain Rein Taaramäe dans le rôle inattendu de héros.