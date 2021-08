Standard: Rafia Hamza et Daouda Peeters sont qualifiés et dans le groupe pour Ostende

« On doit montrer que chez nous, ce sera l’enfer pour les clubs qui vont y venir », a confié Mbaye Leye en préface de la visite d’Ostende à Sclessin, ce samedi (20h45) en ouverture de la cinquième journée de championnat. Un match pour lequel il pourra compter sur les services d’Ameen Al Dakhil, qui a repris l’entraînement collectif jeudi, est opérationnel, mais pas de Jackson Muleka (ischios), toujours indisponible. « Il y a une déchirure mais lui dit qu’il ne sent pas grand-chose », dit encore Leye. « On va voir… »

Hamza Rafia et Daouda Peeters sont quant à eux qualifiés et feront partie de la sélection liégeoise. « Ils s’entraînent depuis trois jours et sont aptes à jouer. Ils vont apporter, chacun, des qualités dont on ne disposait pas dans l’effectif et sublimer tous ceux qui sont là en les sortant de leur zone de confort. C’est aussi du sang frais. Cela fait du bien. Je connais la situation du club et j’ai fait preuve de patience. Ici, j’ai plus de choix… »