Lestienne en U21: «Il a commis une erreur qu’il n’aurait pas dû commettre», explique Leye

Mbaye Leye a confirmé l’information que nous vous avions livrée mercredi : Maxime Lestienne a bel et bien été prié de s’entraîner avec les Espoirs du Standard. « Il sait pourquoi », explique leT1 du Standard.

« Dans un club, il y a un patron, une hiérarchie, qu’il faut respecter. Lui sait pourquoi il est aujourd’hui avec les U21. II a commis une bêtise. Quand on est joueur, on a des droits mais aussi des devoirs. C’est un garçon charmant. Il arrive de commettre des erreurs, mais celle-là, c’est celle qu’il ne fallait pas commettre. Son renvoi en U21 est une décision collective. J’ai besoin de joueurs qui encore la passion de jouer au football. La situation de Max est claire, par rapport à moi et à la direction. Il a encore des qualités footballistiques, le débat n’est pas là ».