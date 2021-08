Kinepolis fait état d'un redémarrage prometteur pour les cinémas qui ont rouvert (2)

"La reprise s'avère prometteuse dans tous les pays ce qui, pour le mois de juin, s'est traduit dans les cinémas ouverts par un taux de fréquentation moyen de 50% par rapport à la même période en 2019, une année pré-Covid record. En juillet, ce chiffre a même atteint une moyenne de 62% des visiteurs de 2019", constate le groupe, qui exploite des complexes de cinémas au Benelux, en France, en Espagne, en Suisse, au Canada et aux États-Unis. Au premier trimestre, la réouverture a concerné l'Espagne, le Luxembourg et les États-Unis, au deuxième trimestre, la France, les Pays-Bas et la Belgique, et mi-juillet, le Canada.

Contrairement à l'été précédent, Kinepolis a aussi pu faire la différence avec la présence à l'affiche de gros blockbusters. Les studios hollywoodiens avaient jusqu'ici reporté la sortie de leurs plus grosses productions en raison de la crise du coronavirus. La série "The Fast and the Furious" et "Black Widow" ont ainsi eu leur petit succès.