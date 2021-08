Biden annonce qu’il recevra une troisième dose de vaccin contre le covid

Le président américain Joe Biden et son épouse Jill se feront tous deux injecter une troisième dose de vaccin anti-covid, une fois que la campagne de rappel des sérums de Pfizer et de Moderna sera lancée aux Etats-Unis fin septembre. « Nous allons recevoir les rappels » de vaccin, a-t-il confié dans un entretien diffusé jeudi matin sur la chaîne américaine ABC. Soulignant que lui et la Première dame avaient reçu leur première injection en début d’année, il a ajouté qu’il était « plus que temps » de le faire.