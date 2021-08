Plusieurs bourgmestres bruxellois demandent un contrôle plus efficace des quarantaines

Dans ce contexte, le contrôle du respect des obligations de test et de quarantaine est particulièrement important, ajoute-t-il. La police, via les agents de quartier, est déjà en mesure de contrôler l’obligation de faire un test pour les personnes non vaccinées de retour de zone rouge. Les résultats sont concluants, selon lui. Dans la zone de police Montgomery (Etterbeek, Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert), 85 % des voyageurs ayant rempli un Passenger Locator Form (PLF) à leur retour de l’étranger ont été contrôlés et il apparaît que 45 % d’entre eux n’avaient pas respecté l’obligation de test.