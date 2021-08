Afghanistan: les talibans mènent une chasse à l’homme contre les Afghans qui ont travaillé avec les Américains

Le rapport, rédigé par un groupe d’experts d’évaluation des risques pour l’ONU et consulté par l’AFP, affirme que les talibans possèdent des « listes prioritaires » d’individus qu’ils souhaitent arrêter. Les plus à risque sont ceux qui possédaient des postes à responsabilité au sein des forces armées afghanes, de la police et des unités de renseignement, selon le document.

Les talibans ont effectué des « visites ciblées porte-à-porte » chez les individus qu’ils veulent arrêter ainsi que chez les membres de leur famille, précise le rapport. Selon ce dernier, les insurgés filtrent les individus qui souhaitent accéder à l’aéroport de Kaboul, et ont mis en place des points de contrôle dans les plus grandes villes, y compris dans la capitale et à Jalalabad. Daté de mercredi, le rapport a été écrit par le Centre norvégien d’analyses globales, une organisation fournissant des rapports de renseignement aux agences onusiennes.

« Ils ciblent les familles de ceux qui refusent de se rendre, et poursuivent et punissent les familles selon la charia », a déclaré à l’AFP le directeur du groupe Christian Nellemann. « Nous nous attendons à ce que les individus ayant travaillé pour les forces américaines et de l’Otan et leurs alliés, ainsi que les membres de leurs familles, soient menacés de torture et d’exécutions », a-t-il ajouté.

« Cela mettra davantage en péril les services de renseignement occidentaux, leurs réseaux, leurs méthodes, et leur capacité à contrer à la fois les talibans, l’EI, et les autres menaces terroristes dans le futur », a également soutenu Christian Nellemann.

Selon le rapport, les insurgés « recrutent rapidement » de nouveaux informateurs pour collaborer avec le régime taliban et étendent leurs listes de cibles en contactant des mosquées et des courtiers.

Les talibans ont lancé une vaste opération de séduction médiatique depuis leur retour au pouvoir dimanche, promettant notamment une amnistie totale pour ceux ayant travaillé pour le gouvernement afghan élu. Mais les Afghans, en particulier les femmes et les minorités religieuses, gardent le souvenir du brutal régime fondamentaliste qu’ils avaient instauré lorsqu’ils étaient au pouvoir entre 1996 et 2001 et que les individus étaient fouettés et lapidés à mort en cas d’adultère notamment.

Évacuations difficiles

Les talibans continuent ce jeudi de contrôler les alentours de l’aéroport de Kaboul, où les complexes opérations d’évacuation se poursuivent laborieusement.

Ces Afghans, qui se souviennent encore de leur précédent régime, entre 1996 et 2001, et leur bilan catastrophique en matière de respect des droits humains, n’ont aucune confiance dans les multiples assurances données ces derniers jours par les talibans. Ceux-ci ont cherché à se présenter sous un jour bien plus bienveillant, promettant de ne pas chercher à se venger et disant même avoir gracié les anciens responsables gouvernementaux. Mais pour nombre d’Afghans comme pour la communauté internationale, la méfiance reste de mise.

Lire aussi Les Etats-Unis ouvrent grand leurs portes à leurs anciens collaborateurs afghans

Si les talibans laissent bien les citoyens américains accéder à l’aéroport de Kaboul, il semble qu’ils « empêchent les Afghans qui souhaitent quitter le pays d’atteindre l’aéroport », a déploré Wendy Sherman, la numéro deux du département d’État américain. Les États-Unis attendent d’eux « qu’ils permettent à tous les citoyens américains, tous les ressortissants de pays tiers et tous les Afghans de partir s’ils le souhaitent, de façon sûre et sans être harcelés », a-t-elle ajouté.

Environ 7.000 personnes ont été évacuées d’Afghanistan par l’armée américaine depuis le 14 août, a indiqué jeudi un haut responsable du Pentagone.

Rapatriements de Belges via les Pays-Bas

Sept personnes en possession d’un passeport belge ont atterri mercredi soir à l’aéroport de Schiphol aux Pays-Bas en provenance d’un vol d’évacuation de la capitale afghane, Kaboul, a-t-on appris jeudi de source gouvernementale. Au départ, 15 autres personnes avaient indiqué être Belges. La plupart d’entre elles sont en fait liées aux détenteurs d’un passeport belge.

L’avion transportait 35 Néerlandais, des Allemands, des Britanniques et 16 Belges, avait indiqué la ministre néerlandaise de la Défense, Ank Bijleveld, devant la deuxième Chambre du parlement des Pays-Bas. Il apparaît toutefois que la situation chaotique qui règne à l’aéroport Hamid Karzaï de Kaboul rend impossible le contrôle des identités. Les personnes à bord auraient indiqué leur nationalité en levant la main. Les Affaires étrangères devaient donc encore vérifier la nationalité des passagers affirmant être Belges.

Cette vérification a eu lieu. Il en ressort que non pas 16 mais 22 personnes avaient indiqué avoir la nationalité belge. Sept d’entre elles détiennent un passeport belge, les 15 autres ont la nationalité afghane mais sont « dans la plupart des cas » liées à des Belges qui ont été évacués, a-t-on indiqué de source gouvernementale. Des 22 passagers, 14 sont déjà arrivés en Belgique, les 8 autres sont toujours aux Pays Bas. A l’heure actuelle, leur départ vers la Belgique ou leur maintien aux Pays Bas n’est pas réglé.

Entre-temps, la mission d’évacuation belge « Red Kite » s’est mise en place. Trois avions de transport militaires ont été envoyés à Islamabad, capitale du Pakistan. Deux d’entre eux devraient pouvoir se poser vendredi dans la capitale afghane pour effectuer leur première rotation. Selon des chiffres communiqués mercredi par les autorités belges, 470 personnes ont demandé à être évacuées par la Belgique.