Rappel de produit: un gratin de la marque Bonduelle retiré de la vente

Les produits concernés, « gratin dauphinois brocoli » 2,5kg, possèdent des dates limites de péremption fixées aux 31/07/21, 31/12/21, 30/06/2022 et 31/10/2022, sont référencés sous les numéros de lot 24975531, 24975532, 25002336, 26283677, 26283679, 28170521, 33970682 et 28170523, et ont été proposés à la vente dans une période allant du 19/03/2020 au 18/03/2021.