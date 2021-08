Intempéries - La production reprend progressivement à l'usine Chaudfontaine (Coca-Cola)

La production reprend progressivement sur le site de Chaudfontaine (province de Liège) du fabricant de boissons Coca-Cola. Le site d'embouteillage d'eau minérale Chaudfontaine, installé dans la vallée le long de la Vesdre, avait été endommagé à la suite des inondations qui ont frappé la Belgique mi-juillet. Plus d'un mois après, la plupart des machines de production ont été remises en marche et les tests nécessaires en matière de qualité et de sécurité ont été effectués. "Une première étape importante dans l'ambition d'être à nouveau opérationnel avec la majorité des lignes de production dans le courant du mois", explique Coca-Cola dans un communiqué diffusé jeudi.