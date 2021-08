En pleine refondation, le MR achète le nom de domaine «mouvement des libertés»

L’ASBL Gestion et action libérale (GAL) a acquis mercredi le nom de domaine « mouvementdeslibertes.be », a fait remarquer jeudi le spécialiste en communication politique, Michel Henrion, sur Twitter. Cette initiative de l’ASBL qui gère les finances du MR suit la parution d’un article dans La Libre Belgique révélant que le Mouvement réformateur envisageait de changer de dénomination afin de mettre en avant le mot « liberté », racine du libéralisme.

Le Mouvement réformateur a été porté sur les fonts baptismaux en 2002 pour remplacer la fédération PRL-FDF-MCC qui s’était constituée au cours des années précédentes. Près de vingt ans plus tard, et dix ans après le départ du FDF, le nouveau président, Georges-Louis Bouchez, a entrepris un mouvement de refondation à la fois statutaire et doctrinal. Un congrès statutaire est prévu le 17 septembre, le travail doctrinal se poursuivra quant à lui dans les mois qui viennent tandis qu’un événement conjoint avec l’Open VLD devrait marquer les 175 ans du parti libéral, vraisemblablement au mois d’octobre.