Bourse de Bruxelles - Le Bel 20 a reperdu le gain de dix séances

Colruyt (48,33) et Elia (107,60) étaient reparties de 0,25 et 0,65 pc à la hausse, UCB (99,30) gagnant 0,26 pc. Galapagos (48,56) avait par contre pris la tête des baisses avec une chute de 5,24 pc, dépassant Aperam (50,52), toujours en baisse de 4,35 pc. AB InBev (50,85) et KBC (69,66) reculaient de 2,92 et 1,97 pc, Ageas (43,30) cédant 1,32 pc. Solvay (112,45) et arGEN-X (267,10) perdaient 2,98 et 0,48 pc, GBL (96,70) et Sofina (379,60) se dépréciant de 2,22 et 2,42 pc, Melexis (95,95) et Umicore (57,00) de 1,84 et 1,79 pc. Proximus (17,39) et Telenet (31,76) restaient négatives de 1,05 et 1,18 pc, Orange Belgium (19,86) gagnant par ailleurs 0,20 pc tandis que bpost (8,31) perdait 1,71 pc.

Hors indice, les résultats de Kinepolis (42,66) étaient accueillis par une décote de 8,1 pc à l'inverse de ceux de Shurgard (50,70), salués par un bond de 6,1 pc. D'Ieteren (132,70) et Bekaert (39,74) avaient porté leurs pertes à 2,8 et 2,1 pc, Euronav (6,79) et Exmar (3,53) chutant de 3 et 3,8 pc tandis que Barco (19,99) et Unifiedpost (16,10) perdaient 2,4 pc chacune. Deceuninck (3,56) et Tessenderlo (35,30) étaient en baisse de 1,9 et 1,8 pc, Hamon (0,83) plongeant de 7,6 pc alors que SmartPhoto (33,00) regagnait 3,8 pc. Acacia Pharma (2,28) et IBA (16,52) abandonnaient 3,2 et 2 pc tandis que Nyxoah (24,10) plongeait de 8,4 pc. Biocartis (3,96) et Oxurion (2,03) reculaient enfin de 2,9 pc chacune, Bone Therapeutics (2,49) se distinguant par une hausse de 3,3 pc.