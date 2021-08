Anderlecht – Vitesse: les visiteurs égalisent dès le retour des vestiaires (2-2, direct)

Quand on n'a pas de pétrole, ou de gaz, il faut des idées. Cette saison, les dirigeants de clubs italiens, pour lesquels chaque centime compte, sont encore plus confrontés à cette maxime. Dans un championnat qui s'annonce somme toute plus équilibré, ce ne sera pas l'équipe la plus chère qui l'emportera, mais bien celle construite avec le plus d'intelligence.