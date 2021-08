Alexander De Croo: «Il faut des listes et des contrôles» pour les personnes revenant d’Afghanistan

Les deux C-130 déployés dans le cadre de l’opération « Red Kite » d’évacuation de ressortissants belges et leurs familles d’Afghanistan effectueront vendredi leurs premières rotations entre l’aéroport d’Islamabad au Pakistan et celui de Kaboul, a-t-on appris jeudi. A ce jour, le nombre de personnes à embarquer s’élève à 580.

Le Premier ministre, Alexander de Croo (Open VLD) était sur le plateau de VTM ce jeudi soir pour évoquer la situation en Afghanistan et le rapatriement des Belges. « La situation à Kaboul est extrêmement dangereuse et chaotique. Nous envoyons des diplomates et des militaires là-bas, je veux m’assurer que leur sécurité est garantie autant que possible ainsi que la sécurité des personnes que nous ramenons », a-t-il indiqué sur le plateau.