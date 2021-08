Alexander De Croo: «Bruxelles est en train de devenir le talon d’Achille de la campagne de vaccination»

Le Premier ministre, Alexander de Croo (Open VLD) était sur le plateau de VTM ce jeudi soir pour évoquer les possibles assouplissements lors du Comité de concertation de ce vendredi. Il estime que « nous pourrons faire un grand pas » et que des assouplissements pour le secteur de l’événementiel et de l’horeca seront discutés.

« Nous sommes les meilleurs en matière de vaccination », a-t-il évoqué bien que quelques ralentissements surviennent notamment à Bruxelles. « Dans un certain nombre de villes et un certain nombre de communes à Bruxelles, le taux de vaccination est beaucoup trop faible. La vraie priorité doit être de faire en sorte que davantage de personnes soient vaccinées. Nous allons faire un effort dans ce sens, notamment à Bruxelles, pour aller voir les gens et les convaincre de se faire vacciner », ajoute-t-il.

Concernant les différences des mesures à appliquer entre les régions, le Premier ministre reste prudent et ne s’avance pas. « Nous prendrons une décision demain ». « Une chose est claire, nous devons adopter une position ferme à Bruxelles pour que davantage de personnes se fassent vaccinées. Bruxelles est en train de devenir le talon d’Achille de notre campagne de vaccination et ce n’est pas acceptable », a-t-il conclu.

Ce qu’il faut attendre

Ce vendredi, on parlera donc de l’ événementiel nocturne (les boîtes de nuit, bars noctures). Le Comité de concertation pourrait apporter des perspectives aux clubbeurs et aux professionnels de la nuit. Il est en effet assez probable que leur sort sera débattu par les ministres fédéraux, régionaux et communautaires autour de la table, sans aucune certitude toutefois sur l’issue de ces échanges. A tout le moins, il semble acquis que l’heure de fermeture imposée à l’horeca – 1 h du matin actuellement – devrait purement et simplement sauter.

Les autorités pourraient également se décider à mettre fin à certaines mesures comme l’heure de fermeture de l’horeca ou le principe de la « bulle » à domicile.

La vaccination obligatoire du personnel soignant qui fait débat ainsi que l’extension de l’usage du Covid Safe Ticket devraient également être au cœur des discussions.

Pour ce qui est de l’ enseignement , le retour en présentiel partout est confirmé depuis mardi. Bruxelles et la Wallonie n’auront désormais plus la même politique en ce qui concerne le port du masque.