Conference League: La Gantoise s’incline en Pologne contre Rakow en barrage aller

Alors que le match peinait à démarrer, Cebula pénétrait dans la surface gantoise sans être réellement inquiété par la défense mais frappait droit sur Bolat qui se couchait bien sur le ballon (10e). La Gantoise se montrait pour la première fois après une vingtaine de minutes via Hjulsager, qui reprenait un ballon bondissant depuis l’extérieur de la surface sur le gardien adverse (21e). Depoitre trouvait ensuite Tissoudali suite à un dégagement, mais le Gantois perdait son face-à-face et ratait l’occasion la plus franche d’ouvrir le score (33e) de cette première mi-temps.

Dans la foulée, Tissoudali se retrouvait une nouvelle fois seul face au but suite à un service de Depoitre mais son ballon piqué trouvait cette fois le poteau (66e). Le match changeait alors de rythme et devenait plus physique et haché par les fautes et les multiples changements.