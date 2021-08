Standard: accord trouvé avec Seraing pour le prêt de Noë Dussenne

Le Standard parviendra-t-il à se débarrasser, d’ici la clôture du mercato le 31 août, de l’un ou l’autre joueur jugé excédentaire ? Car ils sont quelques-uns en bord de Meuse à ne pas entrer dans les plans de Mbaye Leye. De Maxime Lestienne, désormais relégué dans le noyau des U21, à Mehdi Carcela, en passant par William Balikwisha, Collins Fai et Noë Dussenne, alors que le Standard se cherche, dans le sens inverse, un défenseur d’expérience.

Si, on le sait, Balikwisha est dans le collimateur de deux clubs de Ligue 2 française (Valenciennes et Toulouse). mais aussi du Fortuna Dusseldorf, Dussenne aurait déjà pu, s’il n’avait tenu qu’à lui, se trouver un nouveau port d’attache. C’est que des négociations ont été menées entre le Standard et le RFC Seraing pour le passage du défenseur central hennuyer au Pairay. Mieux encore, elles ont débouché sur un accord entre les deux clubs liégeois, sur base d’un prêt jusqu’au 30 juin 2022.