Afghanistan: les images saisissantes aux abords de l’aéroport de Kaboul (vidéo)

Les images sont impressionnantes et font le tour du monde depuis l’entrée des talibans dans la capitale dimanche. Des foules se retrouvant sur le tarmac dans l’espoir de quitter le pays ou encore des personnes escaladant les murs de l’aéroport de Kaboul. Ces scènes sont saisissantes et continuent d’affluer sur les réseaux sociaux. Certaines vidéos sur Twitter montrent également des bébés hissés par des soldats britanniques au-delà d’un mur.

Se présentant comme plus modérés qu’auparavant, les dirigeants talibans ont promis qu’ils ne se vengeraient pas de leurs opposants, disant avoir gracié les anciens responsables gouvernementaux. Mais selon un document confidentiel de l’ONU consulté par l’AFP, les islamistes recherchent activement des personnes ayant travaillé avec les forces américaines et de l’Otan, les plus menacés étant les gradés des forces armées afghanes, de la police et des unités de renseignement.