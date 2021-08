Hendrik Van Crombrugge après le partage d’Anderlecht face à Vitesse: «Il y avait moyen de faire plus»

Ce jeudi soir, le RSC Anderlecht a fait match nul 3-3 contre Vitesse lors du premier match des barrages de la Conference League. Au cours d’une seconde période plutôt inconstante, Anderlecht a concédé deux buts faciles, comme l’a analysé après coup le capitaine et gardien de but Hendrik Van Crombrugge. « Il y avait moyen de faire plus. »

« Ce but à la 46e minute est arrivé beaucoup trop vite. Après une bonne première période, c’était un coup dur. Nous avons eu du mal pendant un moment », a admis le gardien de but. « Et le troisième but de Vitesse était aussi un cadeau. Nous nous sommes battus pour revenir dans le match et nous aurions même pu gagner. C’est dommage que nous ne l’ayons pas fait, car c’était un match spectaculaire. Le rythme était élevé. Vous voulez gagner de tels matches ».