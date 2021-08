Un joueur de Fenerbahçe piégé par le maillot de Puma au moment de célébrer son but (vidéo)

L’équipementier Puma a fait parlé de lui cette semaine en dévoilant un jeu de 3e maillot au design particulier pour les neuf clubs qu’ils sponsorisent en Europe. Manchester City, l’AC Milan, Marseille, Valence, Fenerbahçe, Rennes, PSV, Shakthar Donetsk et Borussia Mönchengladbach se retrouvent en effet avec des vareuses très simples où le badge du club n’apparaît même pas. Ce qui a déjà offert une scène plutôt cocasse jeudi soir.

Le joueur de Fenerbahçe Muhammed Gumuskaya a planté un magnifique but face au HJK Helsinki en Europa League, offrant la victoire à son club dans ce barrage aller. Au moment de célébrer avec ses supporters, le jeune turc de 20 ans a souhaité montrer tout l’amour qu’il porte au club en embrassant le blason sur son poitrail. Problème : le maillot « third » de Puma a laissé l’écusson au placard. Gumuskaya s’est alors retrouvé bien embarrassé en regardant son maillot. Notons tout de même que le blason n’est pas tout à fait absent puisqu’il apparaît comme un motif répété sur l’ensemble de la tenue, mais en ton sur ton et donc, peu visible.