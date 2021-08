Nouveau retard pour la plateforme d'échange de données énergétiques Atrias (PRESS)

L'objectif d'Atrias, qui devait démarrer le 1er septembre, est de faciliter l'échange d'informations entre les gestionnaires de réseau comme Ores et Resa, les fournisseurs d'énergie comme Electrabel ou Luminus et les régulateurs régionaux comme la Cwape ou Brugel. Ce qui devrait permettre à la fois un échange fluide des relevés de compteurs et d'éviter les erreurs de facturation.

Des tests supplémentaires avant le lancement sont apparemment nécessaires, selon De Tijd.