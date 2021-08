Rudi Vervoort avant le Comité de concertation: «Bruxelles ne peut pas se permettre des assouplissements»

Le chef du gouvernement bruxellois plaide pour une intensification des contrôles. Il estime également qu’un «travail d’information et de conviction» doit être mené dans la population de la Région, particulièrement chez les plus jeunes dont le taux de vaccination est trop faible. Selon lui, la campagne de vaccination doit être plus décentralisée, y compris en faisant du porte-à-porte. Des expériences de ce type seront menées à partir du mois de septembre.

Lire aussi Coronavirus: les trois indicateurs qui plombent la rentrée scolaire bruxelloise

Horeca, bulles, discothèques… le détail de la note sur la table du Comité de concertation

« Le Soir » a pu lire la note préparatoire du Comité de concertation de ce vendredi. Les soignants devront se faire vacciner. Tandis que l’horeca va être délivré.

Le document propose en outre de maintenir le port du masque pour les plus de 12 ans dans les lieux publics, de lever les restrictions concernant les rassemblements à la maison, dans les hébergements touristiques et dans l’horeca, de rouvrir les discothèques le 1er octobre, d’intensifier les contrôles des voyageurs de retour de zone rouge, de demander un « effort supplémentaire pour augmenter le taux de vaccination des 12-17 ans ». Il invite aussi à pousser la Région de Bruxelles-Capitale à augmenter la cadence de la vaccination (et à ne pas y appliquer certains assouplissements prévus ailleurs à partir du 1er septembre). Le télétravail reste « encouragé » et même « vivement recommandé » dans la capitale.