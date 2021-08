Roberto Martinez continuera avec le même groupe qu’à l’Euro: «Ce ne serait pas juste de mettre toute la pression sur les jeunes»

« Aucun des anciens ne m’a annoncé qu’il n’est plus disponible », a déclaré Martinez, qui ne compte pas faire de grande révolution dans son groupe malgré la déception après le quart perdu à l’Euro contre l’Italie, championne. Les trentenaires que sont Vermaelen, Vertonghen, Mertens, Chadli ou encore Alderweireld devraient donc bien être là en septembre. « Ces joueurs sont encore très performants. Ils sont encore au sommet de leur art et connaissent parfaitement la culture des Diables rouges. Quand vous regardez la performance de Vermaelen à l’Euro, c’était impressionnant. Si un jeune joueur comme Zinho Vanheusden peut s’entraîner avec Vermaelen en équipe nationale, il ne pourra que progresser. »

Concernant Alderweireld plus précisent, qui a quitté Tottenham pour Al-Duhail au Qatar, le technicien catalan ne se dit « pas inquiet ». « J’ai vu les entraînements et ils sont de haut niveau. Toby ne jouera plus qu’un seul match par semaine. Au début, j’avais quelques doutes, mais maintenant que je vois le projet – de plus, la Coupe du monde se déroule au Qatar – je suis convaincu qu’il a fait le bon choix. »