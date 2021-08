Osaka sortie au 3e tour par la 76e mondiale à Cincinnati, Tsitsipas passe difficilement en quarts

Celle-ci s’est imposée en plus de deux heures 3-6, 6-3, 6-3 aux dépens de la Japonaise de 23 ans, quadruple vainqueur en Grand Chelem. « Littéralement, je tremble », a confié la Suissesse. « Je savais que j’avais ce niveau et que je pouvais le montrer sur le court ».

« J’ai fait ce que j’étais censée faire » et « dans les 2e et 3e sets, j’étais trop défensive », a estimé de son côté Osaka. « J’ai beaucoup appris de ce match, je vais pouvoir dormir tranquille », a-t-elle aussi relevé. Osaka, tenante du titre de l’US Open et de l’Open d’Australie, s’était déjà inclinée dès le 3e tour aux Jeux olympiques de Tokyo le mois dernier.