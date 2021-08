Afghanistan: neuf hommes torturés et abattus par les talibans

Depuis leur prise du pouvoir dimanche, les talibans ont promis qu’il y aurait de « nombreuses différences » dans leur manière de gouverner par rapport à leur précédent règne, entre 1996 et 2001, quand ils avaient imposé une version ultra-rigoriste de la loi islamique. S’ils montrent une image plus lissée dans les médias, des témoignages sur le terrain font cependant état d’exactions.

Six ont été abattus et trois ont été torturés à mort. Parmi eux, un homme de 63 ans, a été lourdement battu et accusé de travailler pour le gouvernement afghan, après que de l’argent a été trouvé dans sa poche. Les talibans l’ont étranglé à mort avec son propre foulard.