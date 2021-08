Bonne nouvelle pour les fans de foot italien: la Serie A reste sur Eleven Sports trois saisons de plus

L’occasion de garder un oeil sur les Diables rouges que sont Alexis Saelemaekers, Dries Mertens ou encore Zinho Vanheusden, mais aussi des stars comme Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic.

« Nous sommes ravis de pouvoir offrir ce championnat de haut niveau aux fans de football belge et à l’enthousiaste communauté italienne de Belgique pour les trois prochaines saisons », se réjouit Guillaume Collard, le « Managing Director » d’Eleven Sports. « La Serie A est et reste l’une des compétitions les plus fortes d’Europe avec une dimension belge importante. Le titre européen de l’Italie a également donné un formidable élan au football italien. »