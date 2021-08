Les cours pourront se donner à 100% en présentiel dans l’enseignement supérieur francophone

Les universités et hautes-écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles auront la possibilité d’organiser les cours totalement en présentiel dès la rentrée académique, avec le port du masque à l’intérieu, a rappelé vendredi le cabinet de la ministre Valérie Glatigny. Les établissements flamands pourront également passer à du 100 % en présentiel, a annoncé le gouvernement flamand en matinée.

Une réunion avec les experts sanitaires et tous les acteurs de l’enseignement supérieur aura lieu mercredi 25 août pour fixer les détails pratiques, a précisé le cabinet de Valérie Glatigny (MR).

« La priorité pour la ministre est de permettre le retour de tous les étudiants sur le campus, car il est essentiel pour leur bien-être psychologique et social. »

Appel à la vaccination

Le cabinet Glatigny ajoute qu’il continue à plaider pour la vaccination des étudiants afin de permettre « un retour plus rapide à une vie normale ». Elle et son équipe sont donc favorables à des partenariats entre les établissements et les autorités régionales pour faciliter les initiatives sur les campus en lien avec la vaccination.

En Flandre, dès la prochaine rentrée académique, les hautes écoles et universités pourront repasser à un enseignement en présentiel à temps plein et dès lors utiliser à nouveau 100 % de la capacité de leur campus, comme l’a annocné le ministre de l’Enseignement, Ben Weyts (N-VA).

Cette embellie des conditions d’enseignement ne concerne par contre pas (encore) les établissements d’enseignement supérieur néerlandophones à Bruxelles en raison du faible taux de vaccination dans la capitale, a ajouté le ministre.