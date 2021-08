Trente-six pour cent des entreprises étudient l'e-réputation des candidats (Forem)

Le Forem a mené son étude auprès de 20.000 demandeurs d'emploi de moins de 25 ans et analysé plus de 1.000 réponses. L'Office wallon a également interrogé 1.4000 entreprises sur leurs habitudes de recrutement.

L'enquête a permis de poser un premier constat clair : les jeunes utilisent de plus en plus les réseaux sociaux. Facebook est le réseau le plus utilisé tant par les jeunes (85%) que par les entreprises (80%). Derrière, LinkedIn rassemble 55% des jeunes et 38% des entreprises.