Retour à la normale: Flandre et Wallonie veulent avancer, Bruxelles préfère attendre

«La situation épidémiologique ne le permet pas. Je proposerai de mettre les assouplissements sur pause à Bruxelles. On maintient l’arrêté ministériel tel qu’il est avec les mesures que l’on connaît», a-t-il déclaré au micro de Bel-RTL. Après un mois, une évaluation de la situation sera faite. Quelques assouplissements pourraient toutefois entrer en application à Bruxelles, notamment la disparition de la bulle sociale ou la possibilité d’organiser des événements avec plus de monde dès lors qu’un covid safe ticket est réclamé. Le ministre-président régional s’est d’ailleurs dit favorable à l’extension de ce système comme dans d’autres pays qui ont mis en oeuvre un pass sanitaire. «La question mérite d’être débattue», a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement bruxellois plaide pour une intensification des contrôles. Il estime également qu’un «travail d’information et de conviction» doit être mené dans la population de la Région, particulièrement chez les plus jeunes dont le taux de vaccination est trop faible. Selon lui, la campagne de vaccination doit être plus décentralisée, y compris en faisant du porte-à-porte. Des expériences de ce type seront menées à partir du mois de septembre.

Après l’assouplissement des mesures dans les écoles, qui ne profiteront pas à Bruxelles, c’est aujourd’hui au tour des mesures d’ordre général. La gestion de la capitale est pointée du doigt par l’opposition régionale. Le MR a dénoncé ce qu’il qualifie d’incompétence du gouvernement bruxellois. «Les échecs du gouvernement bruxellois s’accumulent ? jusqu’à quand ? On ne peut laisser cette majorité tuer notre belle région capitale, moteur et vitrine de la Belgique. Ceux qui aiment Bruxelles doivent plaider et travailler pour le changement !», a lancé le président Georges-Louis Bouchez sur Twitter. Comme d’autres voix en coulisses, il a visé plus particulièrement le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron, discret depuis quelques jours. «L’inaction d’Alain Maron est incompréhensible», a-t-il affirmé.

Pourtant, aussi bien le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, que M. Vervoort ont pris la défense de l’écologiste. «Le gouvernement bruxellois et Alain Maron ont déjà fait beaucoup d’efforts et je salue leur créativité», a souligné le ministre fédéral interrogé jeudi sur le plateau de BX1. «Mais je veux aussi en profiter pour lancer un appel aux acteurs de la société: les écoles, l’enseignement supérieur et les entreprises. Il faut venir en aide aux autorités bruxelloises. Ils doivent jouer un rôle crucial pour offrir le vaccin aux jeunes. Et il faut développer une politique de proximité».

Verlinden veut «récompenser les gens d’avoir fait le choix de la vaccination»

« Je pense qu’il est temps de récompenser les gens d’avoir fait le choix de la vaccination, y compris les jeunes», a estimé vendredi la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V), interrogée sur Radio 1 (VRT), avant le Codeco. «En ce qui me concerne, nous ne pouvons conserver que les mesures qui sont vraiment nécessaires. Par exemple, lorsque de très grands groupes de personnes se réunissent et qu’il y a encore des gens qui n’ont pas été vaccinés. Ou par exemple lors de voyages, où l’on voit encore des mouvements d’importation du virus. Ou, au contraire, des mesures ayant un impact limité, comme le port d’un masque buccal», a détaillé la ministre.

Les décisions ne seront prises que plus tard ce vendredi et Annelies Verlinden n’a pas voulu préjuger de ce qu’il en ressortira mais il semble logique, selon elle, qu’il y ait de nouveaux assouplissements. «C’est ce dont les gens ont besoin maintenant de toute façon», a-t-elle ajouté. «Et, qui plus est, ils l’ont mérité par ce choix clair en faveur de la vaccination», a conclu la ministre.

Horeca, bulles, discothèques… le détail de la note sur la table du Comité de concertation

«Le Soir» a pu lire la note préparatoire du Comité de concertation de ce vendredi. Les soignants devront se faire vacciner. Tandis que l’horeca va être délivré.

Le document propose en outre de maintenir le port du masque pour les plus de 12 ans dans les lieux publics, de lever les restrictions concernant les rassemblements à la maison, dans les hébergements touristiques et dans l’horeca, de rouvrir les discothèques le 1er octobre, d’intensifier les contrôles des voyageurs de retour de zone rouge, de demander un «effort supplémentaire pour augmenter le taux de vaccination des 12-17 ans». Il invite aussi à pousser la Région de Bruxelles-Capitale à augmenter la cadence de la vaccination (et à ne pas y appliquer certains assouplissements prévus ailleurs à partir du 1er septembre). Le télétravail reste «encouragé» et même «vivement recommandé» dans la capitale.