La foire agricole de Battice-Herve maintenue

Comme toutes les grandes manifestations, la foire a été contrainte de mettre en place une "Safety Zone" pour accueillir ses visiteurs et ses exposants. Les personnes désirant se rendre sur le champ de foire devront ainsi disposer d'un "Covid Safety Ticket" et présenter le QR CODE de leur passeport sanitaire aux différents points d'entrée. Une fois à l'intérieur, le port du masque et les règles de distanciation ne seront plus obligatoires.

Les personnes non vaccinées ou qui n'entrent pas dans les critères (certificat de rétablissement ou test PCR négatif) pourront toutefois se soumettre à un test antigénique rapide dans un centre de testing qui sera installé sur le parking visiteurs de la foire. Le prix est de 10 euros pour les plus de 18 ans et sera pris en charge par la foire pour les 12-18 ans, étant donné qu'un certain nombre de jeunes n'ont pas encore eu l'occasion de se faire vacciner. L'achat des tickets se fera par ailleurs cette année en ligne afin d'assurer une meilleure traçabilité Covid.