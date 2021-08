Sécurisation des institutions juives d’Anvers: De Wever charge le fédéral

Nous l’écrivions dans notre édition de ce vendredi : alors que le retrait des militaires déployés en rue dans le cadre de l’opération « Vigilant Guardian » est prévu de longue date pour le 1er septembre prochain, des zones de police, et plus particulièrement celle d’Anvers, vont devoir s’attacher à reprendre en main la responsabilité de surveiller les lieux liés à la communauté juive. Une tâche pour laquelle la police anversoise s’estime visiblement trop peu argentée.

« Un timing hallucinant »

Une réponse visiblement peu appréciée par le bourgmestre d’Anvers. Ce vendredi, ce dernier a tenu à réagir de manière plus virulente en taclant lourdement le niveau fédéral par voie de communiqué. « La direction du corps de la zone de police d’Anvers et moi-même avons exhorté le gouvernement fédéral à fournir des ressources fédérales pour les besoins de cette sécurité, qui sont déterminés par le gouvernement fédéral, même après l’arrêt du déploiement de la Défense au début du mois prochain », dénonce le maïeur N-VA. « Après avoir nourri l’illusion pendant des mois auprès de notre police locale et de mon cabinet lors de diverses consultations, la ministre décide maintenant, à peine deux semaines avant l’échéance, qu’il n’y aura finalement plus de déploiements fédéraux », poursuit-il, en dénonçant un « timing hallucinant ». Et Bart De Wever d’ajouter : « En septembre, plusieurs fêtes juives nécessitent des mesures de sécurité particulières. »