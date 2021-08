Comité de concertation: fin des restrictions dans l’horeca

Avant l’été, un plan avait été détaillé, comprenant plusieurs assouplissements devant entrer en vigueur à différentes dates. La dernière phase avait été fixée au 1er septembre. Ils avaient posé comme condition la vaccination de 70 % au moins de la population adulte, un objectif largement dépassé depuis. Selon les dernières données de Sciensano, 81,9 % des personnes âgées de 18 ans et plus bénéficient d’une couverture vaccinale complète et même 67,3 % de la population totale, mineurs d’âge inclus.

Des premières informations filtrent sur les décisions prises. Ce Comité de concertation marque la fin des restrictions et des limitations d’horaire pour l’horeca. Actuellement les établissements sont priés de fermer à 1 heure du matin. Il n’y a plus non plus de limites par table et le service au bar est à nouveau autorisé. L’obligation du port du masque lors des déplacements au sein d’un établissement horeca est maintenue.