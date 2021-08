Pénurie de puces: nouvelles baisses de production chez Volkswagen

La plus grande usine du groupe, le site historique à Wolfsburg, "ne peut reprendre que de manière limitée après les congés annuels et doit à nouveau adapter son fonctionnement à la situation d'approvisionnement" en puces qui "restera volatile et tendue au troisième trimestre" a expliqué un porte-parole.

La semaine du 23 août, seule l'équipe du matin y produira des véhicules tandis que les autres seront au chômage partiel.