Comité de concertation: la vaccination obligatoire des prestataires de soins se précise

Le Comité de concertation a validé le principe d’imposer la vaccination complète à l’ensemble des prestataires de soins, y compris les indépendants, tant dans le secteur ambulatoire que dans les établissements de soin. Les ministres de la Santé publique et de l’Emploi sont invités à consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs dans les secteurs public et privé des soins de santé sur l’opérationnalisation de cette obligation vaccinale et sur les conséquences d’un éventuel refus de s’y conformer et à prendre ensuite les initiatives législatives nécessaires. Un rapport est attendu mi-septembre.