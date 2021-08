Premier League: Tuchel fonde de grands espoirs sur le «chaînon manquant» Lukaku

L’entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel est convaincu que la nouvelle recrue Romelu Lukaku peut avoir un impact important et qu’elle est le «chaînon manquant» pour le club dans sa quête d’un titre qui lui échappe depuis 2017. Le Diable rouge est arrivé la semaine dernière en provenance de l’Inter Milan pour un montant de 97,5 millions de livres (114 millions d’euros). C’est l’indemnité de transfert la plus élevée que le club londonien ait jamais payée pour un joueur.

«Nous attendons de lui qu’il ait un impact, nous attendons des buts. Il possède une grande aura dans le vestiaire, mais je suis absolument convaincu qu’il aura un impact positif sur Timo Werner, Kai Havertz et Christian Pulisic. Romelu est-il la pièce manquante du puzzle? Nous l’espérons», a déclaré Tuchel lors du traditionnel point presse d’avant-match, et qui devrait aligner Lukaku dimanche lors du derby londonien à Arsenal. «Nous avons encore un entraînement à effectuer, mais sa semaine a été difficile, car il était dans le groupe avec les autres joueurs qui ont commencé la saison plus tard. Nous espérons et attendons qu’il soit sur le terrain dimanche"