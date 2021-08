Coronavirus - Comité de concertation: "De nouveaux pas vers la liberté" (UCM)

L'UCM se réjouit des décisions prises par le comité de concertation. "Il garde le cap d'un retour progressif à la vie normale et à l'exercice de nos libertés de circuler, de se réunir et surtout de travailler. L''horeca en particulier bénéficie de nouveaux assouplissements. Le secteur événementiel et le monde de la nuit peuvent reprendre espoir grâce à la mise en œuvre, qu'on espère temporaire, du pass sanitaire, ainsi que la perspective de réouverture complète au 1er octobre", a réagi l'UCM à l'issue du comité de concertation de vendredi.